Делаем уборку 24 часа без выходных - работают ночные спецбригады
Убираем по всей Свердловской области - просто оставьте заявку
Все клинеры проходят контроль качества. У нас cвой обучающий центр
Услуги по уборке в Екатеринбурге
О компании
«EstetClean» — для вас мы, не просто на связи, но и выполняем работы 24 часа в сутки.
Ближе к клиенту — работаем на территории всей Свердловской области и не только.
Берем на себя все заботы по уборке дома, офиса, производственной площадки и уборки территории. Заботимся о вашем здоровье и экологии, поэтому в своей работе применяем только безопасную и биоразлагаемую химию, безопасную для здоровья и для окружающей среды.
Оборудование — используем только профессиональную технику и инвентарь, что ускоряет процесс работы.
Заказывая уборку у нас, Вы получаете: помещение в чистом виде, во всех отношениях!
Закажите уборку сегодня и получите идеальную чистоту от профессионалов.
- Ежедневная/ поддерживающая уборка
- Генеральная/послеремонтная уборка
- Химчистка мебели и ковров
- Мытье окон/фасадов
- Чистка штор
- Уборка территории
- Спил/кронирование деревьев
Чистота в три шага
Заказ за 5 минут
Мы оперативно подберём для вас бригаду клинеров
Гарантия качества уборки
Каждый клинер сертифицированный специалист и умеет работать с любыми загрязнениями
Эко-химия
Мы чистим профессиональной химией, которая не портит материал и не вызывает аллергии
Поговорим на чистоту?
Несколько фактов о нас
Отзывы клиентов
Неделю назад я праздновала юбилей в квартире, конечно после не хотелось убираться самой. Я отдала ребятам из ЭстетКлин66 ключи и поехала по делам. Вернулась, а квартира блестит. спасибо!
Закончил ремонт в своем коммерческом помещении. Осталась краска и строительный мусор. Посоветовали клининг «Estetclean66», ребята сделали качественную уборку. В итоге заключили договор на абонентку. Я доволен
Я с детства не люблю мыть окна, а мои окна уже с грязи лопались. Окна выходят на дорогу. Нашала в интернет компанию Эстет Клин 66. Приехали вежливые уборщики. Окна отмыли до блеска, а еще вымыли подоконники. Я рада))
Заказала на сайте EstetClean66 генеральную уборку квартиры. Приехали точно в назначенное время, уборщицы и сделали качественную уборку. Все пятна отмыли. Ребята молодые и вежливые. Я теперь ваша клиентка)
Пользуюсь услугами сервиса «Estetclean66» раз в неделю. Живу один занимаюсь бизнесом. Не успеваю да и неохото делать уборку. Я просто оставляю ключи клинерам, а вечером приезжаю уже в чистую квартиру. Спасибо ребятам!