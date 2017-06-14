«EstetClean» — для вас мы, не просто на связи, но и выполняем работы 24 часа в сутки.

Ближе к клиенту — работаем на территории всей Свердловской области и не только.

Берем на себя все заботы по уборке дома, офиса, производственной площадки и уборки территории. Заботимся о вашем здоровье и экологии, поэтому в своей работе применяем только безопасную и биоразлагаемую химию, безопасную для здоровья и для окружающей среды.

Оборудование — используем только профессиональную технику и инвентарь, что ускоряет процесс работы.

Заказывая уборку у нас, Вы получаете: помещение в чистом виде, во всех отношениях!

Закажите уборку сегодня и получите идеальную чистоту от профессионалов.