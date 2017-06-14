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ХИМЧИСТКА мягкой мебели В ПОДАРОК!

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Делаем уборку 24 часа без выходных - работают ночные спецбригады

Убираем по всей Свердловской области - просто оставьте заявку

Все клинеры проходят контроль качества. У нас cвой обучающий центр

Услуги по уборке в Екатеринбурге

Мытье окон
Мытьё Окон

послестроительная уборка
Уборка после строительства
уборка офиса
Уборка офисов
Уборка коммерческих помещений
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О компании

«EstetClean» — для вас мы, не просто на связи, но и выполняем работы 24 часа в сутки.
Ближе к клиенту — работаем на территории всей Свердловской области и не только.

Берем на себя все заботы по уборке дома, офиса, производственной площадки и уборки территории. Заботимся о вашем здоровье и экологии, поэтому в своей работе применяем только безопасную и биоразлагаемую химию, безопасную для здоровья и для окружающей среды.

Оборудование — используем только профессиональную технику и инвентарь, что ускоряет процесс работы.

Заказывая уборку у нас, Вы получаете: помещение в чистом виде, во всех отношениях!
Закажите уборку сегодня и получите идеальную чистоту от профессионалов.

  • Ежедневная/ поддерживающая уборка
  • Генеральная/послеремонтная уборка
  • Химчистка мебели и ковров
  • Мытье окон/фасадов
  • Чистка штор
  • Уборка территории
  • Спил/кронирование деревьев
Оставить заявку

Вы можете заказать уборку прямо сейчас по телефону: +7 (950) 555-19-65

*минимальный заказ на уборку – 3500 руб.

Чистота в три шага

1

Заказ за 5 минут

Мы оперативно подберём для вас бригаду клинеров

2

Гарантия качества уборки

Каждый клинер сертифицированный специалист и умеет работать с любыми загрязнениями

3

Эко-химия

Мы чистим профессиональной химией, которая не портит материал и не вызывает аллергии

Почему выбирают EstetClean?

Все виды клининговых услуг

Мы предоставляем полный комплекс услуг по очистке помещений, ковров и мебели

Профессиональное оборудование и эко-химия

Позволяют очистить загрязнения любой сложности, а вам наслаждаться чистотой и порядком

Квалифицированные специалисты

Уборку производят сертифицированные специалисты, оперативно приедем и быстро произведем уборку

Сотрудничаем с юридическими лицами

Мы оперативно оцениваем ваш объект, составляем смету, подписываем договор, назначаем бригаду и приступаем к работе

Сохрани время для важных вещей. Закажи клининг!

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на уборку

Заказать уборку

Поговорим на чистоту?

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Как проводится химчистка ковров?

Основные этапы процесса очистки ковра от различных загрязнений.

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Санитарная уборка помещений

Что входит в комплекс мероприятий по уничтожению возбудителей болезней?

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Уборка квартиры после ремонта

Как происходит уборка квартиры после ремонта? Полезные советы.

Несколько фактов о нас

1225
Заказов
843
Клиентов
315
Квартир
237
Постоянных клиентов

Отзывы клиентов

Неделю назад я праздновала юбилей в квартире, конечно после не хотелось убираться самой. Я отдала ребятам из ЭстетКлин66 ключи и поехала по делам. Вернулась, а квартира блестит. спасибо!

Алена Бахарева Екатеринбург

Закончил ремонт в своем коммерческом помещении. Осталась краска и строительный мусор. Посоветовали клининг «Estetclean66», ребята сделали качественную уборку. В итоге заключили  договор на абонентку. Я доволен

Григорий Екатеринбург

Я с детства не люблю мыть окна, а мои окна уже с грязи лопались. Окна выходят на дорогу. Нашала в интернет компанию Эстет Клин 66. Приехали вежливые уборщики. Окна отмыли до блеска, а еще вымыли подоконники. Я рада))

Мария Семенова Село Кашино

Заказала на сайте EstetClean66 генеральную уборку квартиры. Приехали точно в назначенное время, уборщицы и сделали качественную уборку. Все пятна отмыли. Ребята молодые и вежливые. Я теперь ваша клиентка)

Юлия Вохмышева Екатеринбург

Пользуюсь услугами сервиса «Estetclean66» раз в неделю. Живу один занимаюсь бизнесом. Не успеваю да и неохото делать уборку. Я просто оставляю ключи клинерам, а вечером приезжаю уже в чистую квартиру. Спасибо ребятам!

Артем Академический, Екатеринбург

Наши постоянные партнеры

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      Здравствуйте. Наша компания готова предоставить сотрудничество по государственным и коммерческим закупкам, у нас есть свой отдел тендерных специалистов. Мы учувствуем в гос. закупках по 223ФЗ, 44ФЗ а также b2b. Вы можете к нам обратиться за расчётом любого объекта, который вы хотите передать нам на обслуживание.
      Также мы работаем с партнерами. Если вы хотите участвовать в государственных закупках и не знаете, как это делается, или не можете по каким-либо причинам принять участие, мы выполним это за вас. Нам от вас потребуется только электронная подпись.


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